Hatay'da adayın yüzüne asit attılar! Seçime doğru çirkin saldırı: Genel başkan da devreye girdi

Sandıklar kuruldu, adaylar da partiler de seçimi beklerken çirkin bir saldırı yaşandı. Hatay'daki asit saldırısında belediye meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök'ün yaralanmasıyla Genel Başkan Gültekin Uysal da devreye girdi ve hukuki süreç başlatıldı.

Cumhur İttifakı mensuplarınca gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıyla ilgili Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeleri ve detayları şöyle paylaştı:

"YÜZÜNE ASİT ATILDI"

"Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayımız Oğuzhan Lök Cumhur İttifakı mensupları tarafından dün gece saatlerinde “yüzüne asit atılmak” suretiyle saldırıya uğramış hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavisine Mersin Şehir Hastanesi yanık ünitesinde devam edilmektedir.

GÜLTEKİN UYSAL DEVREYE GİRDİ

Olay anından itibaren başta Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Hatay il başkanımız, Dörtyol ilçe başkanımız ve Belediye başkan adayımız konunun yakın takipçileri olmuş yapılan hukuki girişimler neticesinde saldırgan göz altına alınmıştır. Bu alçak saldırıyı yapan ve azmettirenleri esefle kınıyoruz. 78 yıldır uğruna canlar verdiğimiz demokrasi mücadelemiz daha da güçlü ve kararlı bir biçimde sürecektir. Tüm Türkiye’de Demokratlar dimdik ayaktadır. “KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ASİTLİ SALDIRI SONRASI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan Oğuzhan Lök'ün uğradığı asit saldırısı sonrası yaralı haldeki görüntüleri de kameraya yansıdı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





