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Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

Hatay sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri araçların sevkiyatı sürüyor.

Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay’a gelen askeri araçlar, İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı.

İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaşan ve vagonlardan indirilen askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay askeri hareketlilik TSK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye abd nin de rusyanında dediklerini yapmaz.kaldı ki bu ülkelerin hepside kendi kazanımları için sivilleri vurmaya hazırlar.sadece Türkiye oradaki sivilleri düşünüyor.bu dünya böyle saçma bir adalet sistemi uygulayıcılarıyla yönetilemez.ölenlerin hepsi müslüman ama karar vericilerin hepsi hristiyan ve onlara yardım eden müslüman görünümlü aptallar.bu düzen değişecek.Türkiye bunu değiştirecek.müslümanlar vahşi hristiyan ve diğer vahşilerin oyuncağı değildir ve asla olmayacak.
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