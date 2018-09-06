Hatay'da askeri hareketlilik devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay’a gelen askeri araçlar, İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı.
İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaşan ve vagonlardan indirilen askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.
Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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