Hatay'da korkutan yangın! Bölge halkı isyan etti: "Motolof atıp kaçtılar"

Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için havadan karadan müdahale edildi. Saatler süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Soğutma çalışmları devam ediyor.

ŞEHİR MERKEZİNDEN GÖRÜLÜYOR

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

SABOTAJ İDDİASI

Bölge sakinlerinden Bahattin Özden, ormanlık alana bir şahıs tarafından molotof kokteyli benzeri bir şeyin atıldıktan sonra yangın çıktığını iddia etti. Yangın çıktığı sırada orman içerisinde kendisine ait çardakta olduğunu kaydeden Özden, ormanı yakanların en ağır şekilde cezalandırılmasını gerektiğini vurguladı.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve yangının kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

KONTROL ALTINDA

Hatay’ın Belen ilçesinde, çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)



