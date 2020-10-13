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Hatayspor: 3 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif

HATAYSPOR HABERLERİ  | 13.10.2020 18:50 | Son Güncelleme

Hatayspor, üç futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hatayspor: 3 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif

Atakaş Hatayspor: "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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