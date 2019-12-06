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Hatice 10 yaş küçük sevgilisiyle ilgili itirafıyla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:20 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Hatice, bir süredir aşk yaşadığı Ali Kemal ile ilişkisi hakkında şaşırtan sözler söyledi.

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren şarkıcı Hatice, 4 katlı evinin kapılarını Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına açtı.

"12 yaşından beri mutfaktayım, hep işin ucundan tutmuşumdur. Yemek konusunda kat kat iddialıyım" diyen Hatice, '2. Sayfa' canlı yayınında sarma sardı ve "Elde sarmak marifet ister" sözleriyle dikkat çekti.

Bir süredir kendisinden 10 yaş küçük Ali Kemal ile aşk yaşayan 40 yaşındaki şarkıcı, ilişkisi hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"'BEN SANA ANCA ABLA OLURUM' DEDİM"

Ali Kemal ile tanışma hikayesini anlatan Hatice, "Instagram'da yazıştık. Baktım yaşı çok küçük, 'Canım ben sana anca abla olurum' dedim. Daha sonra bana hiçbir şey yazmadı" ifadelerini kullandı.

Hatice tanışmalarını şöyle anlattı: "Bir gün AVM'de gittim, merdivenlerde birisi bana bakıp bakıp sırıtıyor. İçimden 'Keşke bu çocuk peşimden gelse' dedim. Eve döndüğümde 'AVM'de gördüğüm sen misin?' diye mesaj attı. Sonra tekrar başladı ilişkimiz."

Sevgilisi Ali Kemal'den "Eşim' diye bahseden Hatice, "Ali Kemal'e 'Biraz aynı evde yaşayalım, zaten olursa olur' dedim. Evlilik tarihi yakın. İkişkimiz evliliğe doğru gidiyor" şeklinde konuştu.

Ahmet Kaya şarkısını yorumlayan modacı İvana Sert'i eleştiren Hatice, "Zaten İvana her şeyi söylüyor. Bence kendi dilinde şarkılar söylesin, gerek yok" dedi.

'Libido' açıklamasının sorulması üzerine Hatice, "Libido nedir ya? Biraz sivrilmek için, gündeme gelmek için yaptığı espri olabilir" yorumunda bulundu.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bir zamanlar ne güzel,ağırbaşlı bir kadındın.Şimdi soytarıdan farkın kalmadı.Suratını estetiklerle şebeğe döndürdün.Yazık ettin kendine.
Hatice hakkında ne güzel şeyler yazarak başlamışsın. Sonrasını okuyunca dayanamadım çok güldüm :))
ALLAH KORUMUŞ DİĞER KİŞİLERİ
geçmişi nizi silin..geleceğe bakın..mutlu olun.
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