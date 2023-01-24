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Hava durumu haberlerinde müjdeler gelmeye başladı! Kar yağışı ve karla karışık yağmur…

24.01.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı değil ama karla karışık yağmur bu hafta geliyor. Meteoroloji’den gelen açıklamalar artık sevindirmeye başlasa da beklenen lapa lapa kar yağışı için uzmanlar temkinli konuşmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak? Karla karışık yağmur ve sağanak hangi bölgelerde etkili olacak? İşte önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu verileri ve kar yağışı ile ilgili son gelen verilerin detayları…

Hava durumu haberlerinde müjdeler gelmeye başladı! Kar yağışı ve karla karışık yağmur…

Kar yağışı haberleri nedeniyle hava durumu gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye’nin bir süredir beklediği kar yağışı Cuma günü karla karışık yağmur şeklinde geliyor ancak hafta içinde sıcaklıkların yine mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklandı.

Ocak ayının sonlarına yaklaştık artık ama bir süredir kış değil adeta bahar havası yaşanıyor. Beklenen kar yağışı Ocak ayında da gelmedi ve bir süre daha gelecek gibi de durmuyor ancak Cuma gününden itibaren yağışlı hava batı bölgelerinden yurda giriş yapacak ve cumartesi günü de ülke genelinde etkisini gösterecek. Lapa lapa kar yağışı olmasa da bazı bölgelerde karla karışık yağmur yağacak.

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor… ‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci ise Kanal D Haber'e yaptığı açıklamasında hava durumuna ilişkin son verileri şu sözlerle anlattı:

“Beklenen yağış bu hafta geliyor. Batı bölgelerimizin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları göreceğiz. Kuvvetli bir yağış vermedik ama barajlarda etkisi olacaktır.

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İstanbul’da Salı günü en yüksek hava sıcaklığı 11 derece, Ankara’da gece sıcaklıkları 0 ila 1 derece civarlarında gündüz sıcaklıkları da 10-13 derece, İzmir’de de sıcaklıklar 16-19 derece civarlarında seyredecek.

Batı bölgelerimizde yağmur ve sağanak şeklinde yüksek kısımlarında ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar göreceğiz. Doğu Anadolu bölgesinde ise bu yağışlar kar şeklinde olacak.

Önümüzdeki hafta başından itibaren de yine bu yağışlar devam ediyor.”

YAKIN ZAMANDA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Batı bölgelerinde sıcaklık yağışla birlikte 1-2 derece düşecek ama yine de mevsim normallerinin üzerine olacak. ‘Peki kışa yakışır lapa lapa kar yağışı ne zaman gelecek?’ sorusuna da yanıt veren Özdemirci ‘Çok etkili kar yağışı şu an için gözükmüyor’ dedi.

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‘YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA GELİYOR AMA…’

Hava forum sosyal medya hesabı ise yaptığı son paylaşımında “Ay sonu ve şubat başı yurdumuz hem yağışlı hem de soğuk bir sürece girme hazırlığında... Gün gün takip ediyoruz. Süreci bir maça benzetmiştik. Maç ilerledikçe darbe aldık, yorulduk. Kıyı kesimlerde kar yapabilecek mi belirsiz. Son durum Türkiye:3 İtalya:3. Bir de İzlanda devrede.” ifadelerini kullandı.

ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

SUS VE PUS HADİSESİNE DİKKAT

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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MARMARA'DA 50 KM HIZINDA FIRTINA

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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