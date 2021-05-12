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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu raporu

12.05.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 12 Mayıs Çarşamba bugün 81 ilin tamamız bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerinde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artacak.

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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hava durumu meteoroloji

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