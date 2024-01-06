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    4. Havada büyük panik! Alaska Havayollarına ait bir uçak, penceresinin havada patlamasının ardından acil iniş yaptı

    Havada büyük panik! Alaska Havayollarına ait bir uçak, penceresinin havada patlamasının ardından acil iniş yaptı

    06.01.2024 09:34 | Son Güncelleme:
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    Alaska Havayollarına ait bir uçakta yaşananlara ilişkin ortaya çıkan görüntüler korku filmlerini aratmadı. İddiaya göre uçaktaki bir kapının havada patlamasının ardından uçak Portland Uluslararası Havaalanına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Havada yaşanan panik anları yolcuların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

    Alaska Havayolları’na Boeing 737-Max uçağı Portland Havalimanı'ndan kalktıktan sonra uçakta pencere patlaması yaşandı. Alaska Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "Alaska Havayolları'nın Portland, Oregon'dan Ontario, Kaliforniya'ya giden 1282 sefer sayılı uçağı bu akşam kalkıştan kısa bir süre sonra bir kaza meydana geldi. Uçak 174 misafirimiz ve 6 mürettebatımızla birlikte güvenli bir şekilde Portland Uluslararası Havaalanına indi." denildi.

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    Havayolu şirketi, "Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği her zaman birincil önceliğimizdir, bu nedenle bu tür olaylar nadiren meydana gelse de, uçuş ekibimiz durumu güvenli bir şekilde yönetmek için eğitilmiş ve hazırlanmıştır" dedi.
    Şirket, daha fazla bilgi elde edildiğinde paylaşacağını belirtti.

    Portland'dan 16:52'de ayrılan uçak 17:30'dan hemen önce geri döndü. Uçuş takip sitesi FlightAware'deki verilere göre, uçak uçuş sırasında 16,000 feet (4,876 metre) kadar yükseldi ve ardından alçalmaya başladı.

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    KPTV-TV, bir yolcu tarafından gönderilen fotoğraflarda uçağın gövdesinde yer alan büyük bir bölümünün koptuğu da görüldü.

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    Çevrimiçi FAA kayıtlarına göre Boeing 737-9 MAX montaj hattından çıktı ve sertifikasını sadece iki ay önce aldı.

    Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, eskiden Twitter olarak bilinen X'te yaptığı bir paylaşımda, uçuştaki bir olayı araştırdığını ve güncellemeleri yayınlayacağını söyledi.

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