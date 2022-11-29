Havada korku dolu anlar! Kabin görevlisi uçuşun ortasında fenalaşınca uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı

Bahreyn Uluslararası Havalimanı’ndan Paris’e doğru yola çıkan GF19 sefer sayılı yolcu uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra uçuş görevlilerinden birinin fenalaşması üzerine Erbil Uluslararası Havalimanı’na indi. Gulf Air’den yapılan açıklamada, uçakta görevli Yasser Saleh Al Yazidi’nin kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle uçağın zorunlu olarak rotasını değiştirdiği belirtildi.

BÜTÜN ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Uçağın Bahreyn Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığında yaklaşık 6 saat sonra Paris’teki Charles Gaulle Havaalanına iniş yapması bekleniyordu. Ancak kalkıştan sadece iki saat sonra uçak 10 bin metredeyken kabin görevlisinin hastalanması üzerine Erbil Uluslararası Havalimanına indi.

Erbil’de hastaneye kaldırılan ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayan uçuş görevlisi Yasser Saleh Al Yazidi’nin vefatından sonra uçak Paris’e doğru yola devam etti. Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, “Ulusal havayolu, mürettebat üyesinin ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerini sunar ve uçuşun planlandığı gibi Paris'e devam ettiğini teyit eder. Gulf Air, yolcularının ve mürettebatının güvenliğinin önceliklerinin başında geldiğine dair güvence veriyor ve etkilenen uçuşun yolcularına sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyor” ifadelerine yer verildi.