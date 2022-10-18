Havada panik anları! Uçağın içini bir anda duman kapladı... Yolcular nefes alamayınca dua sesleri yükseldi

Hindistan'ın Goa kentinden kalkan SpiceJet uçağı Haydarabad Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde kabinin içinin siyah bir dumanla kaplandığı ve yolcuların birbirini dahi görmekte zorlandığı fark etti. Bir alarm sesiyle birlikte kabin görevlilerinin “eğil, yerde kal” diye bağırdığı duyuldu. Bu sırada kabinin için dumanla doldu ve yolcular panik içinde ne yapacaklarını şaşırdı.

“OKSİJEN MASKELERİ AÇILMADI”

SG 3735 sefer sayılı uçakta bulunan Vivek Vishal, dumanın kabini ve kokpiti sarmasına rağmen oksijen maskelerinin açılmadığını iddia etti. Havayolu şirketinin olayda ihmalkarlığı bulunduğunu belirten Vishal, “İnsanların hayatını riske atıyor. 25 dakika boyunca boğulduk ve oksijen maskeleri açılmadı. Böyle ihmalkar bir havayolu şirketine karşı sıkı önlemler alınmalı” dedi.

Bir diğer yolcu olan Srikanth Mulupala, kabin ekibinin yolculara "Tanrı'ya dua etmelerini" söyledikten sonra daha fazla korkuya yol açtığını iddia etti. Kabin görevlilerinin yolcuların dua etmesini istediğini dile getiren Mulupala, “Mürettebat üyeleri bize Tanrı'ya dua etmemizi ve ailelerimiz için dua etmemizi söylediler. Bu utanç vericiydi. Yolcuların büyük bir bölümü panikledi ve çığlık atmaya başladı” diye konuştu.

ANALİZ YAPILACAK

Havayolu sözcüsü yolcuların iddialarının asılsız olduğunu ve mürettebatın uygun protokolü izlediğini söyledi. Ancak yolcular personelin olayı kaydeden kişilerin telefonlarını aldığını, fotoğraf ile videolarını silmelerini istediğini dile getirdi.

Goa’dan kalkan uçağın içinde 86 yolcu bulunuyordu. Hindistan'ın havacılık gözlemcisi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (DGCA) göre, yolcular acil çıkış yoluyla uçaktan indirildi ve bir tanesi inerken hafif yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken ilk araştırmada motor boşaltma valfinde rastlanan motor yağının klima sisteminden kabine yayıldığı belirtildi. Uçağın motoruna analiz yapılacağı belirtildi.



