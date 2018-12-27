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Havuç neden turuncudur?

BBC BBC
27.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

Bugün kök olarak tüketilen turuncu renkli havuç, aslında bir zamanlar uzaktan akrabası olan maydanoz ve kişniş gibi yaprakları ve tohumları için yetiştirilen beyaz bir bitkiydi.

Havuç neden turuncudur?

The Economist dergisinde yayınlanan bir makalede, havucun yaşadığı dönüşümün nedenleri ve tarihçesi mercek altına alındı.

Makaleye göre, ilk olarak bugünkü İran ve Afganistan'ı kapsayan bölgede yetiştirilen havuçta yaklaşık 32 bin gen bulunuyor. Bunların iki tanesi de farklı renklerin oluşumuna neden oluyor.

Bilim insanları, ilk dönem tarımla uğraşanların istemsizce renkli havuçlar yetiştirdiğine ve ilerleyen dönemlerde de yabani türleri, diğerlerinden ayırabilmek için farklı renklerde üretime bu kez kasten devam ettiklerine inanıyor.

Makalede, 1100 yıl kadar önce ilk etapta mor, arkasından da sarı havuç türlerinin ortaya çıktığı ve bundan 600 yıl sonra da seçici üretme tekniklerinin gelişmesiyle birlikte A vitamini açısından zengin olan bugünkü renginde üretilmeyi tercih ettiği belirtildi.

Turuncu havuçlarla ilgili ortaya atılan bir başka teori de Hollandalıların 16'ncı yüzyılda İspanyol Habsburg hanedanlığına karşı girişilen ayaklanmanın lideri Oranjlı William onuruna bu sebzeyi yetiştirmeye başladığı yönünde.

Ancak bu teorinin gerçekliği halen tarihçiler arasında tartışılmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
havuç turuncu

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