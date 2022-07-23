Havuz başında poz vermişti... Esra Erol bu sefer yan gelip yatmadı

'Esra Erol'da' programı sezon finali yapınca sunucu Esra Erol soluğu tatilde aldı. Eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla tatile çıkan Esra Erol tatil pozlarıyla hem eşini hem de hayranlarını mest ediyor. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu ailesi ile tatilde atan Erol formunu korumayı da ihmal etmiyor.

Güzel sunucu, "Yaz diye yan gelip yattığımı düşünmeniz beni üzer" notuyla boks yaptığı anları paylaştı.

Spor taytı ve boks eldivenleriyle kamera karşısına geçen Erol, hem hareketleri hem de fit haliyle dikkat çekti. Erol boks hocasıyla birlikte sınırlarını zorladı.



