Havuz partisinde şaşkına çeviren anlar! Vefat eden kardeşinin küllerini bir anda havuzun ortasına döktü... Görüntüler tepki çekti

İspanya'nın İbiza bölgesindeki bir partide kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde kalabalık bir alanda eğlenen insanların arasında gelen bir kadın kameranın önünde geçerek elinde bir tüp gösterdi. Tüpün kapağını açan kadın vefat eden kardeşinin cansız bedeninin yakılması sonucu oluşan külleri yüzme havuza dökmeye başladı. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Eski adı Twitter olan şimdilerin X platformunda paylaşılan görüntüler kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçti. Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcılarının tepkileri gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten ölüye hiç saygıları yok" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Külleri dökülen kişi olsaydım böyle bir havuz partisinde olmakta sakınca görmezdim" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Diğer insanların bundan haberi olsaydı rahatsız olacaklarına eminim" dedi.