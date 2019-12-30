Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin ayrıldı mı?

Instagram'dan paylaştığı cesur karelerle sık sık gündeme gelen Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından oyuncu çiftin, aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve herkes ikiliyi çok yakıştırmıştı. Ancak Köseoğlu ve Şahin'in son hamlesi şok etkisi yarattı.

Birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silen Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrıldı mı? sorusu akılları kurcaladı. Çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.