MAGAZİN
  4. Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin ayrıldı mı?

Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin ayrıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 13:47 | Son Güncelleme

'Mucize Doktor' dizisinde canlandırdığı 'Açelya' karakteriyle oldukça dikkat çeken Hayal Köseoğlu, son olarak oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik karelerini Instagram hesabından paylaşmıştı. Bu fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, ikilinin birlikte olan fotoğraflarını silmesi ayrılık ihtimalini akıllara getirdi.

Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin ayrıldı mı?

Instagram'dan paylaştığı cesur karelerle sık sık gündeme gelen Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından oyuncu çiftin, aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve herkes ikiliyi çok yakıştırmıştı. Ancak Köseoğlu ve Şahin'in son hamlesi şok etkisi yarattı.

hayal-koseog-132201ZW

Birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silen Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrıldı mı? sorusu akılları kurcaladı. Çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş! Caner Şahin kimdir?Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş! Caner Şahin kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hayal köseoglu Caner Şahin

En Çok Okunan Haberler

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Deste deste Milli Piyango bileti aldı!

Deste deste Milli Piyango bileti aldı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimse Bilmez dizisinden Atatürk'e sansür açıklaması!

Kimse Bilmez dizisinden Atatürk'e sansür açıklaması!

Bülent Ersoy'dan kulis istekleri açıklaması! 'Böcekler falan istemiştim'

Özel aşçıyı isteme sebebini açıkladı: Böcekler falan istemiştim

Şahan Gökbakar ve ailesinden yeni yıl pozu

Yeni yıl pozuna beğeni yağdı

Doğa Rutkay Kamal ve eşi evde televizyonu paylaşamıyor

Ev hali! Eşiyle TV'yi paylaşamıyorlar

Yılbaşı konserleri unutulmaz anlar yaşattı

Yılbaşı konserleri unutulmaz anlar yaşattı

Zara geçmişe götürdü! 'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.