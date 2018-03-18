Hayal Köseoğlu: Ufak Tefek Cinayetler’deki karakterler gerçek hayatta da var

“Gereksiz sebeplerden ötürü ego tatmini yaşıyormuş insanlar sürekli. ‘Buranın kraliçe arısı benim’ gibi. ‘O aldıysa o çantanın aynısından ben alamam’, ‘O Hermes çantayı ilk ben almalıyım’ gibi. Sürekli bir maddiyat üstünden güç kurma ve rekabet varmış gerçekten.”

“Ben özel bir lisede okudum. Dışarıdan böyle gözüken insanlar vardı velilerden. O yüzden çok uzak gelmiyor bu dünya. Ama Merve ve Pelin gibi insanların olabileceğini aklım almıyordu. Yakın zamanda bir yerde toplanıldı. O dünyanın kadınlarıyla biraraya geldim. Hepsinden şunu duydum. Dizi ne kadar gerçekçi diyorlar. Bizde de aynen öyle Merve var dediler. Yetişkinlikte bu tavırların devam edeceğini aklım almıyordu. Ama meğer son hız devam eden bir dünya varmış.”

UFAK TEFEK CİNAYETLER MERVE ONU ETKİLİYOR

Köseoğlu, ilerleyen bölümlerde dizide yaşanacaklara dair şunları söyledi:

“Cinayeti çözmeye başladıkça karakterim de açılacak. İnceleme arttıkça biz de olaya giricez. Derya’nın derdi Kemal komiser aslında. O Kemal komiserin verdiği tepkilere bakıyor. Onun geçmişinde bence bir yara var ve onu deşmeye çalışıyor.”

Dizide kendisini en çok etkileyen karakterin Merve olduğunu söyleyen Köseoğlu, “Aslıhan Gürbüz bence çok iyi oynuyor. İhya ediyor karakteri. Minik minik, detay detay diziyor Merve’yi. O iki boyutlu kötülükten hikaye açıldıkça da kurtulmaya başlıyor. Neden öyle bir insan olduğunu daha iyi anlıyoruz. Keyif verici” dedi.

“Ufak Tefek Cinayetler’de o dünyaya dair özendirici bir şey yok bence” diyen ünlü oyuncu, “Tam tersi bu maddiyatçılığı itici bir şey olarak gösteriyor. Dışarıdan öven bir durum yok. Ne Merve’yi, Ne Pelin’i. Daha çok Oya yüceltiliyor” dedi.