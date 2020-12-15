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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'den 'Çıplak' tepkisi! '+18 koyalım...'

15.12.2020 17:04 | Son Güncelleme:
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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'den 'Çıplak' tepkisi! '+18 koyalım...'

Bir döneme damga vuran 'Hayat Bilgisi' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Erdem son haliyle olay olmuştu. Erdem gündemde olan Çıplak dizisiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan ‘Hayat Bilgisi’nde ‘Barbie Gamze’ karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem, yeni imajıyla dikakt çekmişti.

36 yaşındaki Erdem, saçlarını 3 numara diye tabir edilen kısalıkta kestirmişti.

Ekran Alıntısı

Başarılı oyunca bir süredir ekrandan uzak kalmıştı. İpek Erdem şu sıralar tartışma konusu olan Çıplak dizisinde rol alıyor.

BLUTV'den Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'BLUTV'den Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Yayından kaldırıldığı iddia edilen diziyle ilgili bir paylaşım yapan Erdem "Ben de varım biliyorsunuz" dedi.

Ekran Alıntısı

Erdem diziyle ilgili tartışmalar için ise "Şuraya bir +18 koyalım. Ya bir de neden bu kadar üstü kapatılmak isteniyor ki" diyerek tepkisini de gösterdi.

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