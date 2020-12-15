Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'den 'Çıplak' tepkisi! '+18 koyalım...'

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan ‘Hayat Bilgisi’nde ‘Barbie Gamze’ karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem, yeni imajıyla dikakt çekmişti.

36 yaşındaki Erdem, saçlarını 3 numara diye tabir edilen kısalıkta kestirmişti.

Başarılı oyunca bir süredir ekrandan uzak kalmıştı. İpek Erdem şu sıralar tartışma konusu olan Çıplak dizisinde rol alıyor.

Yayından kaldırıldığı iddia edilen diziyle ilgili bir paylaşım yapan Erdem "Ben de varım biliyorsunuz" dedi.

Erdem diziyle ilgili tartışmalar için ise "Şuraya bir +18 koyalım. Ya bir de neden bu kadar üstü kapatılmak isteniyor ki" diyerek tepkisini de gösterdi.

