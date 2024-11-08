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Hayat kadınlarıyla görüştüğünü itiraf eden Salim Güran'ın karısı Melek Güran: Eşim beni aldatmaz

08.11.2024 14:47
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Narin Güran'ı kimin öldürmüş olabileceğiyle ilgili okların çevrildiği isimlerden biri amca Salim Güran. Davanın ilk duruşması dün görülmüş, Salim Güran hayat kadınlarıyla görüştüğünü belirtmiş, Narin'in annesi Yüksel Güran ile ilişkiye girdiği iddiasını ise reddetmişti. Bugün Salim Güran'ın eşi Melek Güran dinlendi. Melek Güran'ın 'aldatma' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Hayat kadınlarıyla görüştüğünü itiraf eden Salim Güran'ın karısı Melek Güran: Eşim beni aldatmaz

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Davanın ikinci gününde tanıkların dinlenmesine devam edilirken, yaşı küçük çocukların ifadeleri gözlem odasında pedagog eşliğinde alındı.

NARİN'İN KARDEŞİ: SALİM AMCAYI OKULUN ORADA GÖRDÜM

İHA'nın aktardığına göre; Narin’in 7 yaşındaki kardeşi tanık M.E. Güran, "15.00 gibi yengem geldi. Narin camiye giderken Enes ağabeyimle oyun oynuyorduk. Ben annemin, o da kendi telefonuyla oynuyordu. Saat 16.00-17.00 gibi aşağı bakkalın yanına gittim. Annem işini bitirmişti. Uyandığımda annem evdeydi, hatırladığım kadarıyla ağabeyim evdeydi. Kardeşim Eren, Hediye yengenin geldiğini söyledi, elbiseleri bıraktı. Daha sonra bir tarafta ben, bir tarafta ağabeyim köyde soruyorduk. Okulun kamerasına bakarken saat 20.30-21.00 arasındaydı. Salim amcamı okulun yanında gördüm. Daha sonra evlerine gittik, Gizem Güran kapıyı açtı. Nevzat onlar da dışarı çıktı. Hediye yenge eve geldiğinde kapıyı Eren açtı. Ben o sırada evde yatıyordum. Salim amcam bize gelmedi. Narin, dışarıdan geldiğinde tek başına kapıyı açabiliyor, açamazsa kapıya çalıyor" dedi.

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AĞLAYAN ÇOCUĞUN İFADESİ YARIDA BIRAKILDI

Narin’in kardeşi M.E. Güran ifadesi alınırken ağlamaya başladı. Mahkeme başkanı, ağlayan çocuğun ifadesini yarım bırakarak diğer tanıkları dinlemeye başladı.

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SALİM GÜRAN'IN KIZI: NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA BABAM EVE GELMEDİ

Salim Güran’ın kızı 16 yaşındaki G. Güran ifadesinde, "Çarşıya gittik, 14.30 gibi eve geldik. Babama yemek hazırladık. Aldığımız elbiseleri babamıza gösterdik. Babam yemek yedi, sonra uyudu. Saati tam hatırlamıyorum. Sonra 15.30 gibi çıktı. Babam evden çıktıktan sonra biz evde kaldık. Olay günü Enes evimize hiç gelmedi. Ben de hiç evden çıkmadım. Nevzat’ın babamla araları iyiydi, birlikte vakit geçirirlerdi. Narin kaybolduktan sonra babam hiç eve gelmedi" şeklinde konuştu.

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MAŞALLAH GÜRAN'IN KIZI: "OLAY GÜNÜ NARİN BİZİM EVE GELDİ"

Tutuklu kadın tanık Maşallah’ın kızı 16 yaşındaki M. Güran da, "Annemler çok ifadeye gitti. Herkes herkesten şüpheleniyordu. Olayın olduğu gün Narin bizim eve geldi. Annem ablama sordu ’Kim geldi?’ diye. ’Narin geldi’ dedi. Narin’in yanına gitmedim. Gözaltına alınmadan önce 17.40 bilinç altıma yerleşmişti. Köylüler bu saatleri söyleyince bilinç altıma yerleşti. Enes, İstanbul’a götürülüp geldikten sonra bize geldi. Ama psikolojisi bozuk olduğu için hiç konuşmadım" ifadelerini kullandı.

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SALİM GÜRAN'IN EŞİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Çocuk tanıkların ardından mahkeme salonuna Salim Güran'ın eşi Melek Güran getirildi. Duruşmayı takip eden gazeteci Rojda Altıntaş'ın sosyal medyadan aktardığına göre Melek Güran, mahkeme başkanının "Eşiniz jandarmayı yönlendirmiş Narin bulunamasın diye, iddia bu. Yaşandı mı böyle bir şey?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

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İŞTE MELEK GÜRAN'IN İFADELERİ

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AMCA GÜRAN "HAYAT KADINLARIYLA GÖRÜŞÜYORUM" DEMİŞTİ

Dünkü duruşmada mahkeme başkanının, "Telefonundan WhatsApp mesajlarını neden sildin?" diye sorması üzerine Salim Güran, "Hayat kadınları ile görüşmüştüm, o yüzden silmiştim." diye konuşmuştu. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Hayat kadınları ile mesajlaşmalarını silmemişsin. Asıl silmen gerekenleri silmemişsin, silmemen gereken görüşmeleri silmişsin." demişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran Salim Güran
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