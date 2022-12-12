Hayatı boyunca bir kez bile geğirmedi! Sırf bunun için boynuna botoks yaptırınca...

Esme Reynard, hepimiz gibi bağırsaklarındaki fazla gazı fiziksel olarak dışarı atamıyordu. Güçlü bir geğirme yerine anne, aşina olduğumuz geğirme sesine benzemeyen kendine özgü bir ses çıkararak gazından kurtulabiliyordu. Bu yüzden, herkes gibi gaz çıkarabilmenin peşine düştü ve ilk kez geğirebilmek umuduyla boğaz büzgen kasına botoks yaptırmaya karar verdi.

KENDİ YÖNTEMİNİ GÖSTERDİ

2,7 milyon kez izlenen bir TikTok gönderisinde Esme, 44.000 takipçisine büyük günün perde arkasını göstermek istedi. Genç anne videoda önce, takipçilerine kendi gaz çıkarma yöntemini ve vıraklamaya benzeyen ilginç sesi gösterdi. Sonra ise botoks için hazırlanmaya başladı. Bir kase yulaf yiyip operasyon için ailesiyle yola çıktı.

HEYECANLA BEKLİYOR

Boynundaki doğru kası bulmak için bir makineye bağlandıktan sonra boynuna botoks enjekte edilen Esme, operasyonun yarım saatten kısa sürdüğünü ve şimdi heyecanla geğirmeyi beklediğini açıkladı. Genç kadının videosu benzer sorunlar yaşayan sayısız kişiden tepki aldı. Birçok kullanıcı, bunun işe yarayıp yaramadığı konusunda ondan bilgi istedi.