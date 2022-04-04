Hayatı boyunca hiç gülemedi! Nadir görülen hastalığından sonra fenomen olan Tayla Clement, kendisini eleştirenlere meydan okudu

Nadir görülen bir hastalıkla dünyaya gelen 24 yaşındaki Tayla Clement, hayatı boyunca gözlerini sağa ve sola hareket ettiremedi, kaşlarını kaldıramadı ve üst dudağını oynatamadı. Moenius sendromu nedeniyle yüz sinirlerinin az gelişmiş olmasından kaynaklanan durum Clement’in konuşma, çiğneme ve yutma gibi eylemlerini de etkiledi. Doğuştan gelen hastalığından dolayı uzun yıllar boyunca zorbalık ve ciddi fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade eden Clement, benzersiz olmanın önemini vurgulamak için uluslararası bir mankenlik ajansıyla anlaştığını açıkladı.

“BEN BÜYÜRKEN BENİM GİBİ KİMSEYİ GÖRMEDİM”

Sosyal medyada 23 bin takipçisi bulunan Clement, “Benimle aynı durumu yaşayan ve farklı olduğu için dışlanan insanlara değerli olduklarını göstermek istiyorum. Ben büyürken benim gibi kimseyi görmedim. Sürekli kendimi yalnız ve dışlanmış, kabul edilmemiş veya duyulmamış gibi hissettim. Bu noktaya gelmek benim için uzun bir yolculuktu. Farklı olarak büyümek gerçekten zordu” dedi.

Sosyal medyadan kendisini ve hastalığını anlattığı paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Clement, “Kimsenin acımasına ihtiyacım yok. Sadece farklılıkları olanları desteklemeye yardım edin. Artık kimseden saklanmıyorum ve kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Uluslararası bir ajansa kayıt oldum ve bence küçük Tayla bununla çok gurur duyardı” diye konuştu.



