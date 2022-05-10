HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hayatı kabusa döndü! Doktorlar teşhis koyamadı, günden güne büyüyor

Hayatı kabusa döndü! Doktorlar teşhis koyamadı, günden güne büyüyor

10.05.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da yaşayan 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki'nin hayatı teşhis konulamayan bir hastalık yüzünden alt üst oldu. 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, gitmedik doktor bırakmadığını söyledi ve yetkililere yardım çağrısında bulundu. Gündelik hayatta hiçbir şey yapamayan Tiryaki'nin kız ise annesine bakabilmek için okulu bıraktığını söyledi.

Hayatı kabusa döndü! Doktorlar teşhis koyamadı, günden güne büyüyor

Batman’da yaşayan 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle hayatı alt üst oldu. Gitmedik doktor bırakmayan Tiryaki, hastalığına teşhis konulamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

AW615774_07

"HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUM"

Batman’da yaşayan Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce hayatı kabusa dönmeye başladı. Ayakları günden güne şişen Tiryaki, tedavi için imkanlar dahilinde gitmedik doktor bırakmadı. Tiryaki, gittiği doktorların, hastalığına kimisinin iltihap olduğunu, kimisinin de fil hastalığı olduğu cevabını aldığını öne sürdü. Tiryaki, “Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim” diye konuştu.

AW615774_05

Doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Necla Tiryaki ise kaç defa hastaneye gitmelerine rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesi için okulu bıraktığını söyledi. (İHA)

AW615774_06

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Sebebi şoke ettiOrtalık bir anda savaş alanına döndü! Sebebi şoke etti
Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem başlıyor! Artık noterlerde...

Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!

Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

İlginizi Çekebilir

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Ölen eşinin yumurtalarıyla çocuk sahibi olmak istiyor!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.