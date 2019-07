Hayatı trajedilerle dolu olsa da yılmamış bir yıldız: Keanu Reeves!

Reeves’e göre 14-15 yaşlarındayken annesi onu terk etmiştir, sahip olduğu özgür ruh buradan gelmektedir. Esasen Keanu çocukluğunda Kanada Ulusal Hokey Takımı’nda oynamayı hayal etmektedir. Son derece yetenekli bir kalecidir ve lakabı da “duvar”dır. Eğer bütün bu travmaları yaşamamış olsaydı belki de onu bir hokey oyuncusu olarak izliyor olacaktır. Reeves her gün 8 saat araç kullanarak New York’a gidip gelmektedir. Bu kadar zahmeti çekmesinin sebebi Robert de Niro, Al Pacino ve Matthew Broderick gibi isimlerin ders verdiği HB stüdyolarında oyunculuk derslerine katılmaktır.

Keanu lise hayatı boyunca 4 okul değiştirir ve hiçbirinden mezun olamaz. Disleksi rahatsızlığı bulunduğu için akademik bilimleri öğrenmek onun için her zaman zor olmuştur. Reeves’in oyunculuk yeteneği onu prestijli bir sanat okuluna götürür, ancak daha sonra bu okuldan da atılır.

Aktör bir sonraki büyük rolüne son derece özenle hazırlanmıştır. Filmin yönetmeni Gus Van Sant daha sonra kendisi için şunları söylemiştir: “Hem River’a hem de Keanu’ya filme referans olması bakımından okumaları için John Rechy’nin “City of Night” kitabını vermiştim. River birkaç sayfa okuduktan sonra kitabı bıraktı. Keanu City of Night kitabının tamamını okuduğu gibi bulabildiği diğer John Rechy kitaplarını da okumuştu. O her zaman kusursuz ve derin biri oldu.”

Reeves kendine karşı daima acımasız olmuştur.

2003 yılında Matrix filminin başarısının ardından bir röportajda şunları demiştir: “Ben biraz mankafayım. Hayatınızda akıllı ve aptal insanlar vardır. Ben bunlar arasında aptal olanım.” Kendisine bunu demesine rağmen Reeves sicim teorisi ve evrenin kökenleri hakkında sürekli okuyan biridir. Büyük İskender’in hayatıyla oldukça yakından ilgilidir ve Stravinsky besteleri dinlemekten büyük keyif alır.

Keanu Reeves ve River Phoneix iki filmde birlikte rol almış ve çok yakın iki arkadaş olmuştur. Maalesef River Phoneix, 1993 yılında henüz 23 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.