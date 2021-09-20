Hayatını mentollü krem ile geçiren kadının bağımlılığı herkesi şaşırttı!

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Danielle, gören herkesi şaşırtacak bir bağımlılığa sahip. Gelecekte sağlık sorunlarını beraberinde getirmesi muhtemel olan bu alışkanlığı sebebiyle Danielle, ailesinin büyük baskısına maruz kalıyor.

20 YILDIR MENTOLLÜ KREM İLE YAŞIYOR

20 yılı aşkın süredir mentollü krem bağımlılığı bulunan Daneille, bu maddenin piyasadaki her formunu denediğini söylüyor. Kutu içinde losyon, stick formunda ve bant halinde çeşitlerini kullanıyor. Spreyleri vücuduna sıkıyor, minik tüplü kremleri ve mentollü mumları kokluyor, vücuduna mentollü bantlar yapıştırıyor ve hatta krem yiyor. 20 yılı aşkın süredir devam eden alışkanlığı aslında çocukluk dönemlerinde başladı. Hastayken göğsüne bir miktar mentollü krem sürmesiyle Danielle’nın bağımlılığının ilk adımı atıldı. Kokusunu çok beğendiği için kremin tadına bakan Danielle bir daha bu alışkanlığından vazgeçemedi.

KREMLERİ YEMEDEN DURAMIYOR

Bağımlılığı yüksek boyutlara ulaşan Danielle, mentollü krem olmadan yarım saatini bile geçiremiyor. Danielle’nın alışkanlığının en tehlikeli kısmı ise mentollü kremleri yiyor olması. Parmağına bir miktar krem alan Danielle bunu dilinen yayıyor ve boğazında erimesi için bekliyor. Kremin yarattığı etkiyi Dainelle, sıcak ve soğukluk hissinin aynı anda yaşanması olarak tanımlıyor. Krem yeme bağımlılığı adeta kontrolden çıkan Danielle, sabahları poşet çata krem sürdükten sonra bir kaşık krem daha ekliyor ve içiyor.

Her hafta neredeyse 7 kutudan fazla krem bitiren Danielle, bağımlılığı başladığından bugüne 7.000 kutudan fazla krem tüketmiş

AİLESİ ONAYLAMIYOR

Ailesi ve yakın çevresindekilerin yasaklamasına rağmen Danielle kendisini öldüren bu alışkanlığına devam ediyor. Mentollü kremler içeriğinde kafur adı verilen toksik bir madde içeriyor. Bu maddenin tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli sonuçlar doğuruyor.



