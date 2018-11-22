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Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 20:51 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de ekrana gelen Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programında şoke eden bir itiraf gündeme geldi. Canlı yayına telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir adam karısını yaklaşık 300 defa aldattığını söyledi.

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

16 yıllık evli olduğunu ve karısını kına gecesinde dahi aldattığını anlatan adam, şunları dile getirdi;

"Benimkisi çok farklı bir durum. Kendimle savaşıyorum adeta bu konuda. Bizim oralarda düğünler üç gün sürer. İstanbul'dan eşimle evlenmek için gittiğimde bile eşimi kına gecesinde aldatmıştım."

Aldatırken hiç yakalanmadığını ama eşinin kendisini aldattığını bir şekilde öğrendiğini de belirten adam, Selin Karacehennem'in 'O zaman neden evlendiniz?' sorusuna ise "Evlenmenin farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda eşimle mutluyuz. İyi bir baba olduğumu da düşünüyorum ama hala eşimi aldatıyorum" yanıtını verdi. Ardından sözlerine şöyle devam etti;

"BİR HAFTA İÇİNDE 4 KADINLA ALDATTIM":
"Eşimi neden aldattığımı bilmiyorum. Sizi de bu yüzden aradım. 300 kere aldatmışımdır. 15 gün önce bir hafta içinde 4 kere aldattım. Bu durumdan ben de muzdaribim. Bazen kendimi muhasebeye çekiyorum. Bunun etik olmadığını da biliyorum."

İsmini vermek istemeyen adamın şoke eden ihanet itirafının ardından Selin Karacehennem, bu durumun bir hastalık olduğunu söyledi ve adama bir doktora gitmesi gerektiğini tavsiye etti.

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