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Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki çileği görebiliyor musunuz?

Seray Üstün Seray Üstün 05.03.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki çileği görebiliyor musunuz?

Çoğu zaman beyniniz bir görsele odaklandığında üzerindeki detayları bulma konusunda zorluk yaşar. Görsele verdiğiniz anlık tepkiler aslında bilinçaltınızla ilgi pek çok şeyi açığa çıkartır. “Bakmakla görmek arasındaki farka dikkat edin” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Bu sözden hareket ederek sizleri eğlenceli bir bulmacaya davet ediyoruz.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca farklı olan bir meyveye dikkat etmenizi istiyoruz.

Kırmızı renkli meyveleri düşündüğümüzde bir çoğumuzun aklına karpuz ve çilek gelir. Yaz aylarına olan özleminizi düşünerek sizlere bu mevsimi hatırlatacak bir bulmaca sunuyoruz. İşte bu oyun tam da bu yaz mevsimi üzerine kuruludur. Sizden büyük resimde bulunan karpuzların arasında gizlenen bir çileği bulmanızı istiyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz çileği daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kurbağayı görebiliyor musunuz?Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kurbağayı görebiliyor musunuz?


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