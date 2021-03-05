Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki çileği görebiliyor musunuz?

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca farklı olan bir meyveye dikkat etmenizi istiyoruz.

Kırmızı renkli meyveleri düşündüğümüzde bir çoğumuzun aklına karpuz ve çilek gelir. Yaz aylarına olan özleminizi düşünerek sizlere bu mevsimi hatırlatacak bir bulmaca sunuyoruz. İşte bu oyun tam da bu yaz mevsimi üzerine kuruludur. Sizden büyük resimde bulunan karpuzların arasında gizlenen bir çileği bulmanızı istiyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz çileği daha kısa sürede görebilirsiniz.



