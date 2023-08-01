Hayır kurumunu dolandırıp Türkiye’ye kaçtı! İngiliz dolandırıcı her yerde aranıyor... Cezası bile kesinleşmişti

Birleşik Krallık’ın Runcorn bölgesinde yaşayan Donna Wells isimli bir kadın 2018 ve 2019 yılları arasındaki 20 aylık sürede uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile akıl sağlığı sorunları yaşayanları destekleyen bir hayır kurumunu dolandırdı. Liverpool Echo'nun bildirdiğine göre, Wells kurumun banka hesabından kendisine para aktardığı, kurumun kredi kartından nakit çektiği ve kendisi adına kurumun hesabından hediye çekleri satın aldığı belirtildi. Yapılan incelemede Wells’in 150 bin sterlinlik bir gelir elde ettiği söylendi.

TÜRKİYE’YE KAÇTI

Soruşturma sırasında açığa alınan ve daha sonra görevinden istifa eden Wells görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla dolandırıcılık suçlamalarından yargılandı. Hakkında 4 yıl hapis kararı verilen Wells tutuklanmadan hemen öncesinde Türkiye’ye kaçtı.