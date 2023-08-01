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    4. Hayır kurumunu dolandırıp Türkiye’ye kaçtı! İngiliz dolandırıcı her yerde aranıyor... Cezası bile kesinleşmişti

    Hayır kurumunu dolandırıp Türkiye’ye kaçtı! İngiliz dolandırıcı her yerde aranıyor... Cezası bile kesinleşmişti

    01.08.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Birleşik Krallık’ın Runcorn bölgesinde yaşayan Donna Wells isimli bir kadın bağımlığı olan insanları destekleyen bir hayır kurumundan 150 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 187 bin TL) çaldı. Mahkemenin hakkında 4 yıl hapis cezası kararı verdiği İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı. Wells’in her yerde arandığına dair bilgi paylaşıldı.

    Birleşik Krallık’ın Runcorn bölgesinde yaşayan Donna Wells isimli bir kadın 2018 ve 2019 yılları arasındaki 20 aylık sürede uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile akıl sağlığı sorunları yaşayanları destekleyen bir hayır kurumunu dolandırdı. Liverpool Echo'nun bildirdiğine göre, Wells kurumun banka hesabından kendisine para aktardığı, kurumun kredi kartından nakit çektiği ve kendisi adına kurumun hesabından hediye çekleri satın aldığı belirtildi. Yapılan incelemede Wells’in 150 bin sterlinlik bir gelir elde ettiği söylendi.

    TÜRKİYE’YE KAÇTI

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    Soruşturma sırasında açığa alınan ve daha sonra görevinden istifa eden Wells görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla dolandırıcılık suçlamalarından yargılandı. Hakkında 4 yıl hapis kararı verilen Wells tutuklanmadan hemen öncesinde Türkiye’ye kaçtı.

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    İngiltere dolandırıcı

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