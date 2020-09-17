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Hayranların gözü bu haberde! Joker’le Batman bir araya mı geliyor?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Joaquin Phoenix'in ödüllü Joker performansı sonrası hayranları hem serinin devamı için hem de yeni Robert Pattinson'lı Batman filmlerinde yer alması için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Peki Joaquin Phoenix'in Joker'iyle Robert Pattinson'ın Batman'in bir araya gelmesi mümkün mü?

Hayranların gözü bu haberde! Joker’le Batman bir araya mı geliyor?

Joaquin Phoenix, Joker performansıyla dünyanın pek çok yerinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Todd Phillips’in yönetmenliğini üstlendiği film, orijinal senaryosu ve farklı bir yoldan ilerlemesiyle beğenileri ve ödülleri kazanmıştı. Joker filmi, ön hazırlık dönemlerinden itibaren Batman evreninden daha bağımsız bir şekilde kurgulanmış ve film yetkilileri tarafından sürekli o şekilde lanse edilmişti. Hem filmin yönetmeni hem de başrol oyuncusu ilk dönemlerde Joker’in tek filmlik olduğunu vurgulasa da son dönemde çıkan söylentiler bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

BATMAN FRAGMANI HEYECANI KATLADI

Rober Pattinson’lu Batman filminin fragmanı yayınlanmasıyla birlikte büyük yankı uyandırdı. Matt Reeves yönetmenliğindeki The Batman, şimdiden sinema salonlarını dolduracağının sinyalini verdi.

Bununla birlikte stüdyonun Joker performansıyla Oscar kazanan Joaquin Phoenix’e iki yeni devam filmiyle dönmesi için 50 milyon dolar teklif ettiği iddia edilmişti ve We Got This Covered'ın haberine göre şimdi de Phoenix ve Pattinson’ın canlandırdığı karakterlerin karşı karşıya gelebileceği iddia edildi.

ZAMANLAMA NASIL YAPILACAK?

Her ne kadar bu fikir fazlasıyla heyecan verici görünse de zaman çizelgesi açısından kafa karıştırıcı görünüyor. The Batman’deki olaylar muhtemelen modern dünyada geçecek ancak Joker’de tanık olunan olaylar 1981’de yaşanıyordu. Dolayısıyla iki karakteri bir araya getirmek sanıldığı kadar kolay görünmüyor.

Phoenix, eğer Reeves’in Gotham şehrinde aniden ortaya çıksaydı ya çok yaşlı bir adam olurdu ya da her iki hikâyeyi de birbirine yaklaştıracak mantıklı bir kurgu oluşturulması gerekirdi.

Henüz resmi hiçbir açıklama yapılmamış olmasına rağmen Phoenix’in Joker’ine dair söylentiler bitmeyecek gibi görünüyor.

Ancak bugüne kadar pek çok sosyal medya kullanıcısının Phoenix ve Pattinson’ın bir şekilde yan yana gelmesini istemesi ufak da olsa bir şans yaratabilir.


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