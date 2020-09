Hayranların gözü bu haberde! Joker’le Batman bir araya mı geliyor?

Joaquin Phoenix, Joker performansıyla dünyanın pek çok yerinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Todd Phillips’in yönetmenliğini üstlendiği film, orijinal senaryosu ve farklı bir yoldan ilerlemesiyle beğenileri ve ödülleri kazanmıştı. Joker filmi, ön hazırlık dönemlerinden itibaren Batman evreninden daha bağımsız bir şekilde kurgulanmış ve film yetkilileri tarafından sürekli o şekilde lanse edilmişti. Hem filmin yönetmeni hem de başrol oyuncusu ilk dönemlerde Joker’in tek filmlik olduğunu vurgulasa da son dönemde çıkan söylentiler bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

BATMAN FRAGMANI HEYECANI KATLADI

Rober Pattinson’lu Batman filminin fragmanı yayınlanmasıyla birlikte büyük yankı uyandırdı. Matt Reeves yönetmenliğindeki The Batman, şimdiden sinema salonlarını dolduracağının sinyalini verdi.

Bununla birlikte stüdyonun Joker performansıyla Oscar kazanan Joaquin Phoenix’e iki yeni devam filmiyle dönmesi için 50 milyon dolar teklif ettiği iddia edilmişti ve We Got This Covered'ın haberine göre şimdi de Phoenix ve Pattinson’ın canlandırdığı karakterlerin karşı karşıya gelebileceği iddia edildi.