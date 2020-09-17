Hayranların gözü bu haberde! Joker’le Batman bir araya mı geliyor?

Bununla birlikte stüdyonun Joker performansıyla Oscar kazanan Joaquin Phoenix’e iki yeni devam filmiyle dönmesi için 50 milyon dolar teklif ettiği iddia edilmişti ve We Got This Covered'ın haberine göre şimdi de Phoenix ve Pattinson’ın canlandırdığı karakterlerin karşı karşıya gelebileceği iddia edildi.

Joaquin Phoenix, Joker performansıyla dünyanın pek çok yerinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Todd Phillips’in yönetmenliğini üstlendiği film, orijinal senaryosu ve farklı bir yoldan ilerlemesiyle beğenileri ve ödülleri kazanmıştı. Joker filmi, ön hazırlık dönemlerinden itibaren Batman evreninden daha bağımsız bir şekilde kurgulanmış ve film yetkilileri tarafından sürekli o şekilde lanse edilmişti. Hem filmin yönetmeni hem de başrol oyuncusu ilk dönemlerde Joker’in tek filmlik olduğunu vurgulasa da son dönemde çıkan söylentiler bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

ZAMANLAMA NASIL YAPILACAK?

Her ne kadar bu fikir fazlasıyla heyecan verici görünse de zaman çizelgesi açısından kafa karıştırıcı görünüyor. The Batman’deki olaylar muhtemelen modern dünyada geçecek ancak Joker’de tanık olunan olaylar 1981’de yaşanıyordu. Dolayısıyla iki karakteri bir araya getirmek sanıldığı kadar kolay görünmüyor.

Phoenix, eğer Reeves’in Gotham şehrinde aniden ortaya çıksaydı ya çok yaşlı bir adam olurdu ya da her iki hikâyeyi de birbirine yaklaştıracak mantıklı bir kurgu oluşturulması gerekirdi.

Henüz resmi hiçbir açıklama yapılmamış olmasına rağmen Phoenix’in Joker’ine dair söylentiler bitmeyecek gibi görünüyor.

Ancak bugüne kadar pek çok sosyal medya kullanıcısının Phoenix ve Pattinson’ın bir şekilde yan yana gelmesini istemesi ufak da olsa bir şans yaratabilir.



