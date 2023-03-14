Hayvanlara işkence ettiğini fark ettiler! Bedelini ağır ödedi... Hayvan dışkısı yemeye zorlandı

Çin’de yaşanan bir olay ülkenin gündeminde geniş yankı uyandırmayı başardı.Çin’in Suzhou bölgesinde yaşayan ve ismi Lee olarak açıklanan adam, hayvanları taciz edip öldürdüğü videolarını sosyal medyadan paylaşmasından sonra tepkilerin odağına yerleşti. Bir grup hayvansever Lee’nin videolarından onun peşine düştü.

İŞKENCEYE İŞKENCELİ CEVAP

Lee’nin yerini tespit etmeyi başaran bir grup hayvansever genç adamın önce yolunu kesti ardından ise dövmeye başladı. Hayvanlara uyguladığı işkenceyi itiraf eden adamın cezalandırıldığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Hayvanseverlerin Lee’yi cezalandırmak için dışkı yemeye zorladığı anlar sosyal medyada gündem yarattı.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Suzhou Polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve konuyu ciddiye aldıklarını belirterek, hem Lee'nin hem de saldırıya karışanları aradıklarını söyledi. Görüntülerin Çin’in sosyal medya uygulamasında yayılmasından sonra tepkilerde büyüdü.