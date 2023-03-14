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  4. Hayvanlara işkence ettiğini fark ettiler! Bedelini ağır ödedi... Hayvan dışkısı yemeye zorlandı

Hayvanlara işkence ettiğini fark ettiler! Bedelini ağır ödedi... Hayvan dışkısı yemeye zorlandı

14.03.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de hayvanlara işkence ederek öldüren ve ölümlerinin sonrasında dahi hayvanların üzerindeki işkencelerini sürdüren ismi Lee olarak açıklanan bir adamın cezasını bir grup hayvansever verdi. Hayvanlara canlı ve cansızken işkence ettiği videoları sosyal medyadan paylaşan adamın peşine düşen bir grup hayvansever yakaladıkları şahsı önce dövüp ardından zorla dışkı yedirdiler. O anları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmediler.

Hayvanlara işkence ettiğini fark ettiler! Bedelini ağır ödedi... Hayvan dışkısı yemeye zorlandı

Çin’de yaşanan bir olay ülkenin gündeminde geniş yankı uyandırmayı başardı.Çin’in Suzhou bölgesinde yaşayan ve ismi Lee olarak açıklanan adam, hayvanları taciz edip öldürdüğü videolarını sosyal medyadan paylaşmasından sonra tepkilerin odağına yerleşti. Bir grup hayvansever Lee’nin videolarından onun peşine düştü.

İŞKENCEYE İŞKENCELİ CEVAP

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Lee’nin yerini tespit etmeyi başaran bir grup hayvansever genç adamın önce yolunu kesti ardından ise dövmeye başladı. Hayvanlara uyguladığı işkenceyi itiraf eden adamın cezalandırıldığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Hayvanseverlerin Lee’yi cezalandırmak için dışkı yemeye zorladığı anlar sosyal medyada gündem yarattı.

POLİS HER YERDE ARIYOR

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Suzhou Polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve konuyu ciddiye aldıklarını belirterek, hem Lee'nin hem de saldırıya karışanları aradıklarını söyledi. Görüntülerin Çin’in sosyal medya uygulamasında yayılmasından sonra tepkilerde büyüdü.

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Çin işkence

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