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Hazal Kaya'dan Ali Atay'a destek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 14:03 | Son Güncelleme

Ali Atay ile Hazal Kaya, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’la birlikte Simi Adası’nda tatil yapıyor.

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a destek!

Geçtiğimiz Şubat ayında nikah masasına oturan Hazal Kaya-Ali Atay çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

İkili şu an Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftiyle Simi Adası’nda tatil yapıyor. Tatilden görüntüleri Bülent Şakrak, Youtube kanalından yayınlıyor.1Geçtiğimiz Şubat ayında nikah masasına oturan Hazal Kaya-Ali Atay çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Görüntülerde 6 aylık hamile olan Hazal Kaya’nın eşi Ali Atay’ı ekstrem sporlar yapmaması konusunda uyardığı görülüyor. Yamaç paraşütü yapmak isteyen Ali Atay’ı Hazal Kaya, “Baba olacaksın, yapma” diyerek engelliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ali atay hazal kaya

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