Hazal Kaya'dan Ali Atay'a destek!

Geçtiğimiz Şubat ayında nikah masasına oturan Hazal Kaya-Ali Atay çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

İkili şu an Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftiyle Simi Adası’nda tatil yapıyor. Tatilden görüntüleri Bülent Şakrak, Youtube kanalından yayınlıyor.1Geçtiğimiz Şubat ayında nikah masasına oturan Hazal Kaya-Ali Atay çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Görüntülerde 6 aylık hamile olan Hazal Kaya’nın eşi Ali Atay’ı ekstrem sporlar yapmaması konusunda uyardığı görülüyor. Yamaç paraşütü yapmak isteyen Ali Atay’ı Hazal Kaya, “Baba olacaksın, yapma” diyerek engelliyor.

