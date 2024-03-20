Hazal Kaya'dan milyonluk anlaşma! Alacağı ücret ağızları açık bıraktı

Adını Feriha Koydum ve Aşk-ı Memnu gibi birçok başarılı projede yer alan Hazal Kaya son olarak Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ile adından söz ettirmişti.

Son dönemde reklam filmlerinin de aranan ismi olan Hazal Kaya dev bir anlaşmayla gündeme geldi. Bir kozmetik markasının yüzü olan güzel oyuncu kozmetik markasıyla el sıkıştı.

REKLAM KAZANCI GÜNDEM OLDU

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; oyuncunun bu anlaşma karşılığı 6 milyon TL aldığı iddia edildi. Kaya'nın anlaşmaya vardığı ücret kısa sürede gündem oldu.

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya'nın Fikret Ali ve Süreyya Leyla adında iki çocuğu var.





