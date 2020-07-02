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  4. Hazal Kaya'dan Ozan Güven tepkisi! "Kadın dövenlerin çoğu..."

Hazal Kaya'dan Ozan Güven tepkisi! "Kadın dövenlerin çoğu..."

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 23:08 | Son Güncelleme

Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvuran Deniz Bulutsuz'a ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan destek geldi. Hazal Kaya, Twitter'da Ozan Güven etiketiyle paylaştığı mesajda, "Kadın, çocuk dövenler toplumdan soyutlanmış psikopatlar mı? Asla! Çoğu çevresinde,saygı, sevgi, takdir gören birileri. Önümüzdeki örnekte olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'dan Ozan Güven tepkisi! "Kadın dövenlerin çoğu..."

Hazal Kaya Ozan Güven'e tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Twitter hesabından açıklama yapan Hazal Kaya şunları ifade etti:

"Ya ben şuna takılıyorum, ne zannediyorsunuz mesela bu kadın, çocuk, hayvan döven öldürenlerin 3 kolu 5 bacağı mı var? Hepsi toplumdan soyutlanmış psikopatlar mı? Asla! Çoğu çevresinden saygı, sevgi, takdir gören birileri. Önümüzdeki örnekte olduğu gibi... #OzanGuven

Bu şiddeti uygulayan en yakınınız da olabilir, dostunuz, kardeşiniz de. Sırtını sıvazlayıp görmezden geleceğinize yaptığı şeyi kabul etmediğinizi belirtebilirsiniz. Gerçek dostluk bunu gerektirir."

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NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven'den dayak yediği iddia edilen sevgilisi Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada darp edildiğini dile getirmişti. Bulutsuz açıklamasında "Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi” ifadelerini kullanmıştı. Darp raporu alan Deniz Bulutsuz olayla ilgili hukuki yollara başvurduğunu açıklamıştı.

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Ozan Güven'le tartışmanın eski erkek arkadaşı üzerine başladığını söyleyen Bulutsuz, "Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu; 'bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum' dediğini aktardı.

Darp raporu alarak savcılıkta ifade veren Ozan Güven ise, ayrılmak istediğini söyleyince Bulutsuz'un, "Seni Türkiye'ye rezil edeceğim. 'Kadın döven adam' diye söyleyeceğim" dediğini ileri sürerek asıl yaralanın kendisi olduğunu söyledi.

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