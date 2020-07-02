Hazal Kaya'dan Ozan Güven tepkisi! "Kadın dövenlerin çoğu..."

Hazal Kaya Ozan Güven'e tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Twitter hesabından açıklama yapan Hazal Kaya şunları ifade etti:

"Ya ben şuna takılıyorum, ne zannediyorsunuz mesela bu kadın, çocuk, hayvan döven öldürenlerin 3 kolu 5 bacağı mı var? Hepsi toplumdan soyutlanmış psikopatlar mı? Asla! Çoğu çevresinden saygı, sevgi, takdir gören birileri. Önümüzdeki örnekte olduğu gibi... #OzanGuven

Bu şiddeti uygulayan en yakınınız da olabilir, dostunuz, kardeşiniz de. Sırtını sıvazlayıp görmezden geleceğinize yaptığı şeyi kabul etmediğinizi belirtebilirsiniz. Gerçek dostluk bunu gerektirir."

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven'den dayak yediği iddia edilen sevgilisi Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada darp edildiğini dile getirmişti. Bulutsuz açıklamasında "Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi” ifadelerini kullanmıştı. Darp raporu alan Deniz Bulutsuz olayla ilgili hukuki yollara başvurduğunu açıklamıştı.