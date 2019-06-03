Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, YouTube kanalında yayınlanan ve sunuculuğunu Zeynep Ocak'ın yaptığı Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmele'in konuğu oldu. Yayınlandığı döneme damga vuran ve kariyerinde büyük rol oynayan Aşk-ı Memnu hakkında konuşan Kaya, yıllar sonra kimsenin bilmediği bir gerçeği söyleyerek canlandırdığı Nihal karakterini hiç sevmediğini anlattı.

"AŞK-I MEMNU BÜYÜLÜ"

YouTube kanalında yayınlanan programda samimi halleriyle dikkat çeken Hazal Kaya, kariyerinde büyük başarı sağlayan Aşk-ı Memnu hakkında konuştu. Kaya, "Aşk-ı Memnu'ya büyü mü yapmışlar ne yapmışlar bilmiyorum. Büyülü bence efsunlu bir iş o. Bir sabah Selçuk abiyle (Yöntem) birbirimize fotoğrafladık çünkü televizyonda Aşk-ı Memnu var, ikimizde tutulmuşuz evden çıkamıyoruz. Dizide 79 bölümde hiçbir olmamış. Çok minimal şeyler olmuş. Diziye başlarken böyle infial yaratacağını düşünmemiştim." dedi.

"NİHAL'İ HİÇ SEVMEM"

Sunucunu "Senden daha iyi bir Nihal düşünemiyorum ve Nihal'den nefret ediyorum" demesiyle Hazal Kaya kimsenin bilmediği bir şeyden bahsederek Nihal karakterini hiç sevmediğini itiraf etti. Dizinin kitabında Nihal çok kültürlü ve bilgili biri olduğu ancak dizideki Nihal'i öyle biri olmadığını söyledi.

