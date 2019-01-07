MAGAZİN

Hazal Kaya'nın 'Bekarlığa veda' partisi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.01.2019 11:35 | Son Güncelleme

6 Şubat’ta Ali Atay’la evlenecek olan Hazal Kaya, bekarlığa veda partisi yaptı.

Hazal Kaya'nın 'Bekarlığa veda' partisi!

Hazal Kaya ile Ali Atay geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Kız isteme ve nişanın bir arada yapıldığı tören Kaya Ailesi’nin evinde gerçekleşti. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğün davetiyesi de ortaya çıktı. Çift 6 Şubat 2019 tarihinde nikah masasına oturacak.

HAZAL KAYA'DAN İLK PAYLAŞIM!

Hazal Kaya nişan töreninin ardından bir bekarlığa veda partisi yaptı. Oyuncu partiden bir kareyi paylaştı. Kaya'nın paylaştığı fotoğrafta Nur Fettahoğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy'la birlikte görülüyor

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