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Hazal Kaya o iddiaları yalanladı!

MAGAZİN HABERLERİ | 20.01.2018 12:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

'Bizim Hikaye' dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya, hakkında çıkan 'Sosyal medya üzerinden rahatsız eden ve işyerine hediyeler gönderen hayranından şikayetçi oldu' iddiasını yalanladı.

Hazal Kaya o iddiaları yalanladı!

Hazal Kaya, geçen akşam Arnavutköy’de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Kaya, hakkında kendisini sosyal medya hesabından rahatsız eden ve iş yeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami’den ikinci kez şikayetçi olduğu ve söz konusu hayranın, ünlü oyuncuya ait twitter hesabına rahatsız edici mesajlar attığı iddia edilmişti. Çıkan bu iddialar hakkında konuşan Kaya, kendisini rahatsız eden birinin olmadığını söyledi.

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