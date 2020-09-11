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Hazar Ergüçlü'den kırmızı başlıklı protesto!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Hazar Ergüçlü, ‘Bir kız ne yapmak istiyorsa onu yapabilir’ kampanyasına dikkat çekmek için Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımlarıyla poz verdi.

Hazar Ergüçlü'den kırmızı başlıklı protesto!

Hazar Ergüçlü, Türkiye’de ve dünyada kadın cinayetlerinin önlenmesine destek için moda tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu’nun oluşturduğu kampanyaya destek verdi.

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Kadınların nasıl davranıp giyineceğine dair yapılan tartışmalara karşılık olarak kadının istediğini giymekte ve yapmakta özgür olduğunu vurgulayan kampanya için Hazar Ergüçlü, Fındıkoğlu’nun bu amaçla tasarladığı dikkat çeken kıyafetlerini giydi.

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Annesinin telefonuna bu şekilde poz veren Ergüçlü, ’Bir kız ne yapmak istiyorsa onu yapabilir’ mesajı verdi.


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