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Hazar Ergüçlü'nün son paylaşımına yorum yağdı! "Onur Ünlü bunu beğenmedi"

10.12.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv ekranlarında yayınlanan Hayat Bugün dizisinin final yapmasıyla birlikte bir davette görülen Hazar Ergüçlü, giydiği beyaz takım elbisesiyle dikkat çekti. Ergüçlü'ye "Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor, beni cesaretlendiriyor" diyen sevgilisine gönderme yapan takipçileri "Onur Ünlü bunu beğenmedi" yorumunda bulundu.

Hazar Ergüçlü'nün son paylaşımına yorum yağdı! "Onur Ünlü bunu beğenmedi"

Show TV ekranlarının yeni dizisi Hayat Bugün'ün ile ekranlara dönüş yapan Hazar Ergüçlüi reyting kurbanı oldu. Dizisinin final yapmasıyla birlikte Hazar Ergüçlü'nün son paylaşımı gündeme geldi. Bir davete katılan güzel isimin tarzı takipçilerinden yorum aldı.

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Yönetmen Onur Ünlü ile doludizgin aşk yaşamaya devam eden Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde kıyafetleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

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Muhabirlerin "Sevgiliniz kıyafetleriniz hakkında ne düşünüyor?" sorusuna "Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor, beni cesaretlendiriyor" yanıtını verdi.

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"ONUR ÜNLÜ BUNU BEĞENMEDİ"

Hazar Ergüçlü'nün açıklamlarının ardından son paylaşımı oldukça konuşuldu. Beyaz bir takım elbiseyle davete katılan Hazar Ergüçlü'nün kıyafetine takipçilerinden yorum geldi. Dekoltesi bulunmayan o takım için takipçileri, "Onur Ünlü bunu beğenmedi" yorumunda bulundu.

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