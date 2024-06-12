Hazar Ergüçlü sevgilisi DJ Artz ile halk plajına gitti! Sevgilisine verdiği pozları paylaştı

Kendisinden 19 yaş büyük Onur Ünlü'den ayrıldıktan sonra aşk hayatıyla gündeme gelen Hazar Ergüçlü yeni aşka yelken açmıştı.

Son dönemde İnci Taneleri'ndeki Dilber rolüyle büyük bir çıkış yakalayan güzle oyuncu DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik ile aşk yaşamaya başlamıştı.

“Çok güzel gidiyor, mutluyuz” diyen Ergüçlü dizisi sezon finali yapınca soluğu sevgilisiyle tatilde aldı.

Halk plajında sevgilisiyle güneşin ve denizin tadını çıkaran Hazar Ergüçlü bikinisiyle sevgilisine verdiği pozları paylaştı.

Güneşlenirken sevgilisiyle de poz veren Ergüçlü'ye hayranlarından "Hep mutlu ol" yorumları gecikmedi.







