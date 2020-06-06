Hazer Amani'den 'çocuk' açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şef Hazer Amani, önceki gün Bebek'teki restoranında görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amani, pandemi süreciyle ilgili, "Ben yaklaşık 70-75 gündür evden çıkmadım. Evde kaldım. Bol bol yemek yaptık Sıla’yla" şeklinde konuştu.

"EKSTRA ÖNLEMLER ALDIK"

Milyonlarca insanı ekonomik sıkıntıya düşüren koronavirüs salgınına karşı önlemler aldıklarını belirten Amani, şu ifadeleri kullandı:

1 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’ndan yazı gelince açtık dükkanımızı tekrardan. Ekstradan önlemler aldık. Çalışanlarımız her geldiğinde ateşleri ölçülüyor. Girişte el dezenfektanları koyduk, masalarda oturma düzeninde boş masalar bıraktırarak oturtuyoruz.

