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Hazer Amani'den 'çocuk' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla'nın eşi şef Hazer Amani, geçtiğimiz gün Bebek'teki restoranında objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Amani, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Tabii ki düşünüyoruz ama şu anlık bir şey yok" dedi.

Hazer Amani'den 'çocuk' açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şef Hazer Amani, önceki gün Bebek'teki restoranında görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amani, pandemi süreciyle ilgili, "Ben yaklaşık 70-75 gündür evden çıkmadım. Evde kaldım. Bol bol yemek yaptık Sıla’yla" şeklinde konuştu.

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"EKSTRA ÖNLEMLER ALDIK"

Milyonlarca insanı ekonomik sıkıntıya düşüren koronavirüs salgınına karşı önlemler aldıklarını belirten Amani, şu ifadeleri kullandı:

1 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’ndan yazı gelince açtık dükkanımızı tekrardan. Ekstradan önlemler aldık. Çalışanlarımız her geldiğinde ateşleri ölçülüyor. Girişte el dezenfektanları koyduk, masalarda oturma düzeninde boş masalar bıraktırarak oturtuyoruz.

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