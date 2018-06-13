MAGAZİN

Hazım Körmükçü rol aldığı diziden çıkarıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 20:42 | Son Güncelleme

Sunucu sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Hazım Körmükçü'nün rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarıldığı ileri sürüldü.

Hazım Körmükçü rol aldığı diziden çıkarıldı

53 yaşındaki Hazım Körmükçü evlilik hazırlığı yaptığı sunucu sevgilisi Zeynep Tandoğan'ı (36) darp ettiği için hafta sonu karakolluk olmuştu.

İddialara göre Körmükçü, sevgilisini feci şekilde darp ettiği olay sonrası hemen anlaşma yaptığı TRT'nin 'Ege'nin Hamsisi' dizisinin ekibinden çıkarıldı. Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizideki Nuri rolü için anlaşan Körmükçü'nün yerine gelen oyuncu da belli oldu.

Filiz Ekinci'nin yazdığı dizideki Hazım Körmükçü'nün canlandırdığı Nuri rolü Hakan Bilgin'in oldu. Karadenizli ve Egeli iki ailenin renkli hikâyesi ekrana taşıyan "Ege'nin Hamsisi"nde İclal Aydın, Uraz Kaygılaroğlu, Buse Meral, Asuman Dabak, Uğur Çavuşoğlu ve Bestemsu Özdemir gibi ünlü isimler rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hazım körmükçü Zeynep Tandoğan

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