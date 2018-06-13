Hazım Körmükçü rol aldığı diziden çıkarıldı

53 yaşındaki Hazım Körmükçü evlilik hazırlığı yaptığı sunucu sevgilisi Zeynep Tandoğan'ı (36) darp ettiği için hafta sonu karakolluk olmuştu.

İddialara göre Körmükçü, sevgilisini feci şekilde darp ettiği olay sonrası hemen anlaşma yaptığı TRT'nin 'Ege'nin Hamsisi' dizisinin ekibinden çıkarıldı. Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizideki Nuri rolü için anlaşan Körmükçü'nün yerine gelen oyuncu da belli oldu.

Filiz Ekinci'nin yazdığı dizideki Hazım Körmükçü'nün canlandırdığı Nuri rolü Hakan Bilgin'in oldu. Karadenizli ve Egeli iki ailenin renkli hikâyesi ekrana taşıyan "Ege'nin Hamsisi"nde İclal Aydın, Uraz Kaygılaroğlu, Buse Meral, Asuman Dabak, Uğur Çavuşoğlu ve Bestemsu Özdemir gibi ünlü isimler rol alıyor.

