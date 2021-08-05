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  4. Hazırlıklar başladı! Ukrayna'dan gelen helikopterler Türk pilotlarla beraber uçacaklar

Hazırlıklar başladı! Ukrayna'dan gelen helikopterler Türk pilotlarla beraber uçacaklar

05.08.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı. Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.

Hazırlıklar başladı! Ukrayna'dan gelen helikopterler Türk pilotlarla beraber uçacaklar

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor.

Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.

Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)

TÜRK PİLOTLARI DA EŞLİK EDECEK

Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek. Hava karardığında da görev yapacak helikopterler görüntülendi.

Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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