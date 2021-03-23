HDP'den kapatma davasına tepki! 'Siyasi intikam davası'

Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hafta sonu Nevruz Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Nevruz'da vatandaşların HDP'nin etrafında kenetlendiğini belirten Sancar, "Siyaset mühendisliği yapmaya heveslenenlere, HDP’siz bir Türkiye hayali kuranlara cevabını açık bir şekilde vermiştir." dedi. Sancar, demokrasinin ancak mücadeleyle kazanılacağını, mücadelenin de her zaman bedellerinin olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize karşı açılan kapatma davası, yargı süsü verilmiş siyasi bir intikam davasından başka bir şey değildir. Kürt halkının demokratik siyaset birikimine düşmanlıktan başka bir şey değildir. Kürt halkının onurlu barış, özgürlük ve demokrasi yürüyüşünü bütünüyle durdurmak çabasından, hevesinden, hırsından başka bir şey değildir. Elbette hukuki hiçbir yanı yoktur bu davanın. Hukukla tartışılacak bir tarafı da yoktur. Çünkü bu ülkede hukuk, adalet yoktur. Davanın savcısı kimdir diye sorarsanız elbette Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildir. Bu davanın savcısı iktidarın başıdır. Kapatma davası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binasında değil; bizzat sarayda hazırlanmıştır. O nedenle ortada hukuki bir mesele varmış gibi tartışanları da bu çabadan, boşa enerji harcamaktan vazgeçmeye, meselenin ne kadar hayati, siyasi bir nitelik taşıdığını görmeye ve buradan bakmaya, konuşmaya bir kez daha çağırıyorum."

"HAYATTA OLMAYAN ARKADAŞLARIMIZA SİYASİ YASAK İSTİYORLAR" HDP'nin, kurulduğu günden beri fiili olarak kapatılmak amacıyla kesintisiz bir şekilde baskı hamleleriyle, zulüm uygulamalarıyla karşı karşıya olduğunu savunan Sancar, "HDP bir bina mıdır, dükkan mıdır? HDP, meydanlardaki milyonlardır, meydana gelemeyip kalbi o meydanda atan milyonlardır. HDP, halktır. HDP'yi kapatamazsınız. Bu fikriyat toprağa derin bir şekilde kök salmıştır. Hangi dalı budamaya kalkarsanız 10, 20, 100, 1000 dal daha çıkacaktır." ifadesini kullandı. Sancar, partisine yönelik açılan kapatma davasının aslında iktidarın tükendiğinin de itirafı olduğunu iddia ederek, "Günlerce, haftalarca, 'AKP kapatma davasından yana değil de MHP bastırıyor' diye tartıştılar. Bunların hepsi hikaye. Ortada merkezi bir iktidar aklı var ve bu iktidar aklı yapılan her şeyin sorumlusudur. Hiç kimse sorumluluğu birinden diğerine atıp, birini aklamaya, diğerini daha kötü göstermeye çalışmasın. O nedenle bu, 'iktidarın tükeniş itirafnamesi iddianamesidir' diyoruz. İktidar tükendiğini bu iddianameyle, davayla bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP hakkındaki kapatma davası iddianamesinin, iktidarın bir bildirisinden öte anlam taşımadığını ileri süren Sancar, şunları kaydetti: "Karşımıza iddianame diye getirdikleri belgede, hayatta olmayan arkadaşlarımıza siyasi yasak istiyorlar. Bu da bir itiraftır. Korkuyorsunuz. İddianame, savcılıkta hazırlanmadı. Nerede hazırlandığını biliyoruz. İktidarın küçük ortağının genel merkezinde, son hali sarayda verilmiş bir belgedir bu. Sonuçta karşımıza bir iktidarın siyasi bülteni çıkmıştır. İddianamede, 'HDP, milli meselelerde devletin yanında durmamıştır' diyorlar. Bir faşizan zihniyetin bu kadar açık itirafı olabilir mi? Siyasi partiler niye var? Eğer biz sizin gibi olsaydık adımız niye HDP olsun. Tabii ki karşı çıkacağız ve hepsinde haklı olduğumuzu da bütün dünya, bu ülkenin bütün halkları görüyor. Savaş tezkerelerinize elbette karşı çıkacağız." "BU DAVA SADECE HDP'Yİ HEDEF ALAN BİR DAVA DEĞİLDİR" Sancar, HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada görevlendirilen raportöre, "Reddet bu iddianameyi, ortak olma. 'Bu iddianame kabul edilemez' diye bir karar ver ve tarihe aydınlık sayfalarda geç." diye seslendi.