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HDP'li Sırrı Sakık'tan çok sert çıkış! 'Herkes haddini bilecek'

24.03.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'li Sırrı Sakık, bir televizyon kanalına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sakık, HDP'nin diğer partilerle görüşmesine ilişkin "Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü kimlerle inşa edebileceksek onlarla konuşacağız" dedi. HDP'ye ne yapıp ne yapmayacağının söylenemeyeceğini belirten Sakık, "Herkes haddini bilecek" dedi.

HDP'li Sırrı Sakık'tan çok sert çıkış! 'Herkes haddini bilecek'

HDP'li Sırrı Sakık, bir televizyon kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HDP'nin diğer partilerle görüşmesine ilişkin "Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyen Sakık, HDP'ye ne yapıp ne yapmayacağının söylenemeyeceğini belirterek "Herkes haddini bilecek" dedi.

'100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

HDP'nin diğer partilerle görüşmesine ilişkin konuşan Sakık, "Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü kimlerle inşa edebileceksek onlarla konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

HDP'ye ne yapıp ne yapmayacağının söylenemeyeceğini belirten Sakık, "Siz HDP'nin oyu ile Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız, bakan olacaksınız, size oy verceğiz, 'Aman şunu yapmayın, etmeyin.' Herkes haddini bilecek. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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