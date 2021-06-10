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HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili yeni açıklama

10.06.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili olarak, "Karar 15 gün içinde verilecek. Siyasi yasak istenen HDP'li sayısı 451" dedi.

HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili yeni açıklama

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katıldı. Şahin, konferans sonunda gazetecilere açıklamada bulundu.

Şahin, HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili olarak, "Karar 15 gün içinde verilecek. Siyasi yasak istenen HDP'li sayısı 451" dedi.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanmış, geçtiğimiz günlerde de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderilmişti.

HDP İDDİANAMESİNDE NELER VAR?

İddianamede; HDP'nin terör eylemlerinin odağı haline geldiği belirtildi. HDP üyelerinin eylemleri ve beyanlarıyla, devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları ifade edildi.

HDP KAPATMA DAVASI

İLK DAVA 17 MART'TA AÇILMIŞTI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Mart tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu ilk iddianamesinde HDP'nin kapatılmasını ve 687 HDP'linin siyasetten yasaklanmasını istemişti.

HDP kapatma davasıyla ilgili hangi hazırlıkları yapıyor, partide davanın olası etkileri nasıl değerlendiriliyor?HDP kapatma davasıyla ilgili hangi hazırlıkları yapıyor, partide davanın olası etkileri nasıl değerlendiriliyor?


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Yargıtay HDP Halkların Demokratik Partisi

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