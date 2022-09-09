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"HDP'ye bakanlık verilebilir" tartışmaları sürüyor! Gürsel Tekin'den yeni açıklama geldi: Susuyoruz ama...

09.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı bir televizyon programında, iktidar olmaları durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin'den yeni bir açıklama geldi. Programdaki sözleri sonrası İYİ Parti'den gelen sert tepkiler üzerine dikkat çeken ifadeler kullanan Tekin, HDP'ye Meclis Başkanvekilliği verildiğini hatırlatarak, "TBMM Başkanvekilliği, bakanlıktan önemsiz midir sizce?" dedi. Tekin, Kılıçdaroğlu'na gelen tepkiler üzerine ise "Suskunuz ama koyun falan değiliz." şeklinde yanıt verdi.

"HDP'ye bakanlık verilebilir" tartışmaları sürüyor! Gürsel Tekin'den yeni açıklama geldi: Susuyoruz ama...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, katıldığı bir canlı yayında, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası başlayan tartışmalar siyaset gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gürsel Tekin'in sözleri sonrası İYİ Parti'den peş peşe sert tepkiler gelmiş, CHP ise tartışmalara ilişkin, "Gürsel Tekin'in kendi açıklamalarıdır" demişti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in de dahil olduğu tartışmalar devam ederken, CHP'li Tekin'den gündem olacak yeni bir açıklama geldi. "Herkes bir şark kurnazı, milleti kandırmayın." diyen Tekin, "Tarih beni haklı çıkaracaktır. Ben o konuda hiç tereddütsüz ne olacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

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BAŞKANVEKİLİ OYLAMASINI HATIRLATTI! "KABUL ETMİYORUZ DESELERDİ"

Kendisine tepki gösteren İYİ Partili isimlere, geçtiğimiz yıl Meclis'te yapılan başkanvekili oylamasını hatırlatan Tekin, "TBMM Başkanvekilliği, bakanlıktan önemsiz midir sizce? Bir yıl önceki seçimlerde diyecektiniz ki; 'Hayır kardeşim bizim hassasiyetimiz var. Biz asla meclis başkanı, asla grup başkanı, asla idari amir olarak sizi kabul etmiyoruz, oy vermiyoruz' deselerdi." ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU'NA GELEN TEPKİLERE YANIT

Gürsel Tekin açıklamalarında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde söylediği sözlere gelen tepkilere de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" ifadeleri sonrası İYİ Parti tarafından gelen tepkilere yanıt veren Tekin, "Bunların tamamını hoşgörüyle karşıladık. Evet tamam suskunuz ama koyun falan değiliz. Niçin? Bu süreç sağlıklı bitsin." şeklinde konuştu.

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Gürsel Tekin İYİ Parti hdp

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