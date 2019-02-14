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He-Man filmi "Masters of the Universe" için çekimler yakında başlıyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 14.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

Yıllardır konuşulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen He-Man filmi "Masters of the Universe" için çekimler için çok yakında start verilecek.

He-Man filmi "Masters of the Universe" için çekimler yakında başlıyor

80’li yılların efsane çizgi filmlerinden biri olan He-Man’den güzel haber nihayet geldi. Masters of the Universe evreninin film haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, uzun bir süredir konuşulan He-Man filminin çekimlerine yakında başlayacağını müjdeledi.

En son 1987 yılında beyazperdeye uyarlanan Masters of the Universe (Kainatın Hakimleri) isimli film 30 yıl sonra, yeniden filme uyarlanacak. Live action olarak planlanan filmin yönetmen koltuğu Aaron ve Adam Nee kardeşlere emanet edildi. Filmin senaryosunu ise Iron Man ve Men in Black: International gibi yapımlardan tanıdığımız Matt Holloway ile Art Marcum ikilisi kaleme alacak.

He-man

Efsane nesil 80’lilerin yakından hatırlayacağı He-Man serisinin genç nesile ulaşıp ulaşamayacağını kestirmek çok zor. Seride Eternia prensi Adam'ın İskeletor isimli yaratıkla olan mücadelesini izliyoruz. Prens Adam, Eternia'yı ve Şato'sunun sırlarını İskeletor'un kötü emellerinden korumaya çalışıyor.

Oyuncu kadrosu henüz belirsizliğini koruyan yapımın, 2020 yılının sonlarına doğru vizyona girmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
He-Man Gölgelerin gücü adına Masters of the Universe

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