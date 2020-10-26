Hearthstone ekibi ile Darkmoon Panayırı Dehşeti üstüne

İsminin hakkını veren bu genişleme paketinin tanıtımı sonrası Blizzard’ı biraz soru yağmuruna tutma şansı yakaladık. Tanıtımla beraber hem hikaye, hem de oyunun dengesini değiştiren olayların detayları konuşuldu. GÖZLERİ KIRMIZI BİR TAVŞAN NE KADAR TEHLİKELİ OLABİLİR Kİ? Hearthstone, kendi türünde en eski oyunlardan biri ve bu başarının inişli çıkışlı birçok dönemi mevcut. Oyuncu geri dönüşlerine göre düzenlenen özellikler, denenen yeni mekanikler aslında bir “kart oyunu” tanımının ne kadar dallanıp budaklanabileceğini bize gösteriyor. Herkes yeni şeyleri sevmeyebiliyor. Bu konuda, eski oyuncuların önemsendiği kadar, yeni oyuncuları dipsiz bir kuyuya atmamak için ekip, oldukça dikkatli çalışıyor. Genişleme paketinin Baş Tasarımcısı John McIntyre, bazı kartların üzerinde oldukça hararetli konuşmalar döndüğünü, casual ve hardcore oyuncu kitleleri arasında bir denge kurmanın ekibin her gün vermesi gereken bir sınav olduğundan bahsediyor ve ekliyor: “Anka Yılı döneminde oyuna başlayan kişilerin rekabete adım atması için çalışmalar yaptık. Başlangıç aşamasını geçtiğinizde, hızlıca rekabete dahil olmanız için 3 sınıfa özel rekabetçi desteler elde edebileceksiniz.”

Özellikle sinerjilerle ilgili örnekler veren ekip, ne kadar çılgın görünse de, Darkmoon Panayırı Dehşeti kartlarının ciddi düşünceler sonrası oyuna eklendiğini belirtiyor: “Kaotik unsurlar, oyunların birbirinden farklı hissettirmesini ve çeşitliliğini sağlasa da, bunun destenizi belirli bir karakter veya stratejiden uzak hissettirmesini de dengelememiz gerekiyordu.” Ekibe göre yeni quest yani görev sistemi, Han Kartı gibi büyük değişiklikler, genel olarak oyuncuların, oyunu oynayacakları zamanda esneklik sağlayacak unsurlardan biri. ALTINIMI GERİ VERİN! BİR DAKİKA, ÇOK OLDU BU! Ödüller konusundaki değişim çoğu kişi tarafından tepkiyle karşılansa da, tek kişi oynayan kişilere daha fazla ödüllendirme sağlarken, rekabetçi veya gerçek rakiplere karşı oynayan kişilere karşı olumsuz bir durum oluşturmuyor. Bu da oyuna ara verip gelen oyuncuların inanılmaz uçurumları kapatması gerekliliğine engel oluyor. Burada, Han Kartı sisteminden, ileride çeşitli kozmetik ödüller beklemek de mümkün. Rekabetçi arenadaki denge konusunda çizgiyi çektikleri nokta ise, bunun biraz his, biraz da istatistiğin karışımı bir formül ile belirleniyor. Daha hızlı karar alabilme ve analiz etmenin, buradaki dengeyi koruduğunu söyleyen ekip, alınan kararların oyunun tekdüze olmasından uzaklaşmasını amaçladığının altını çizdi.