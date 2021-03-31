MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin filminin oyuncuları

Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin filminin oyuncuları

31.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yaptığı, Necati Akpınar'ın ise yapımcılığını üstlendiği Hedefim Sensin filmi 2018 yapımı bir komedi filmidir. İzleyiciler Ata Demirer ve Demet Akbağ gibi önemli isimlerin rol aldığı filmin çekim yerini ve oyuncularını merak ediyor. Peki Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? İşte Hedefim Sensin filminin oyuncuları ve çekim yeri...

Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin filminin oyuncuları

2018 yılında vizyona giren Hedefim Sensin filmi, Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yaptığı, Necati Akpınar'ın ise yapımcılığını üstlendiği bir komedi filmidir. Seyirciler Ata Demirer ve Demet Akbağ gibi önemli isimlerin rol aldığı filmin çekim yerini ve oyuncularını merak edip araştırıyor. Peki Hedefim Sensin filmi nerede çekildi?

HEDEFİM SENSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu alan ve Ata Demirer ile Demet Akbağ''ın başrollerinde yer aldığı Hedefim Sensin filminin çekimleri İstanbul ve Çanakkale Gökçeada'da yapılmıştır.

HEDEFİM SENSİN FİLMİNİN OYUNCULARI

Ata Demirer
Demet Akbağ
Gonca Vuslateri
Tarık Ünlüoğlu
Zeynep Alkan
İlker Aksum
Hande Dane
Erkan Can
Hakan Salınmış
Fatih Ayhan
Deniz Gürzumar
Nedim Suri
Ayten Uncuoğlu
Rıza Akın
Ali Akdal
Salih Kalyon
Aşkın Şenol
İştar Gökseven
Arzu Oruç
Vural Ceylan
Mesut Keçeci
Ergün Çetin

HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU

Film, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu alıyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlamaktadır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse gelsin çenesinden gelmektedir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamamıştır.

Fakat bu defa başına daha büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olmuştur. Burası Zekeriya'nın hayatı için büyük bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile yaşamı temelli değişen yalnızca Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Ushan Çakır kimdir? Kırmızı Kamyon Cem kimdir?Ushan Çakır kimdir? Kırmızı Kamyon Cem kimdir?
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Demet Akbağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Diğer Haberler

Uğur Arda Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Kamyon Abdo karakteri Uğur Arda Başkan biyografisi...

Uğur Arda Başkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Esra Erol'a damga vuran ahlaksız itiraf! Herkesin ağzı açık kaldı

Esra Erol'a damga vuran ahlaksız itiraf! Herkesin ağzı açık kaldı

Onur Yar kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi…

Onur Yar performansıyla dikkat çekti

Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Kamyon İlker karakteri Burak Berkay Akgül biyografisi...

Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gerçek Sağlar Alnıaçık kimdir? Gerçek Sağlar Alnıaçık kaç yaşında? Gerçek Sağlar Alnıaçık evli mi?

Gerçek Sağlar Alnıaçık kimdir?

Nilay Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmız Kamyon Yonca karakteri Nilay Deniz biyografisi...

Nilay Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.