Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin filminin oyuncuları

2018 yılında vizyona giren Hedefim Sensin filmi, Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yaptığı, Necati Akpınar'ın ise yapımcılığını üstlendiği bir komedi filmidir. Seyirciler Ata Demirer ve Demet Akbağ gibi önemli isimlerin rol aldığı filmin çekim yerini ve oyuncularını merak edip araştırıyor. Peki Hedefim Sensin filmi nerede çekildi?
Çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu alan ve Ata Demirer ile Demet Akbağ''ın başrollerinde yer aldığı Hedefim Sensin filminin çekimleri İstanbul ve Çanakkale Gökçeada'da yapılmıştır.
Ata Demirer
Demet Akbağ
Gonca Vuslateri
Tarık Ünlüoğlu
Zeynep Alkan
İlker Aksum
Hande Dane
Erkan Can
Hakan Salınmış
Fatih Ayhan
Deniz Gürzumar
Nedim Suri
Ayten Uncuoğlu
Rıza Akın
Ali Akdal
Salih Kalyon
Aşkın Şenol
İştar Gökseven
Arzu Oruç
Vural Ceylan
Mesut Keçeci
Ergün Çetin
Film, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu alıyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlamaktadır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse gelsin çenesinden gelmektedir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamamıştır.
Fakat bu defa başına daha büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olmuştur. Burası Zekeriya'nın hayatı için büyük bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile yaşamı temelli değişen yalnızca Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alacaktır.
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