Hedefim Sensin filmi nerede çekildi? Hedefim Sensin filminin oyuncuları

2018 yılında vizyona giren Hedefim Sensin filmi, Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yaptığı, Necati Akpınar'ın ise yapımcılığını üstlendiği bir komedi filmidir. Seyirciler Ata Demirer ve Demet Akbağ gibi önemli isimlerin rol aldığı filmin çekim yerini ve oyuncularını merak edip araştırıyor. Peki Hedefim Sensin filmi nerede çekildi?

HEDEFİM SENSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu alan ve Ata Demirer ile Demet Akbağ''ın başrollerinde yer aldığı Hedefim Sensin filminin çekimleri İstanbul ve Çanakkale Gökçeada'da yapılmıştır.

HEDEFİM SENSİN FİLMİNİN OYUNCULARI

Ata Demirer

Demet Akbağ

Gonca Vuslateri

Tarık Ünlüoğlu

Zeynep Alkan

İlker Aksum

Hande Dane

Erkan Can

Hakan Salınmış

Fatih Ayhan

Deniz Gürzumar

Nedim Suri

Ayten Uncuoğlu

Rıza Akın

Ali Akdal

Salih Kalyon

Aşkın Şenol

İştar Gökseven

Arzu Oruç

Vural Ceylan

Mesut Keçeci

Ergün Çetin

HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU

Film, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu alıyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlamaktadır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse gelsin çenesinden gelmektedir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamamıştır.

Fakat bu defa başına daha büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olmuştur. Burası Zekeriya'nın hayatı için büyük bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile yaşamı temelli değişen yalnızca Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alacaktır.



