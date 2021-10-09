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  4. Hedefleri kaza geçiren vatandaşlar! "Mezarlıklarda, hastanelerde adamları var"

Hedefleri kaza geçiren vatandaşlar! "Mezarlıklarda, hastanelerde adamları var"

09.10.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı avukat veya kendini avukat olarak tanıtan kişiler, trafik kazalarına karışan sürücüleri arayıp vekalet istiyor. İkna ederek aldıkları vekaletlerle haksız kazançlar elde ediyorlar. Konu ile ilgili açıklama yapan Sigorta Acenta Birliği Başkanı Turusan Bağcı, "İnanılmaz hızlı haber alıyorlar. İşte mezarlıklarda adamları var, hastanelerde adamları var. Uyanıklar, genel amaçlı vekaletlere, mağdurların haberi olmadan davalar açıp, aldıkları paraları da kendi ceplerine atıyor." dedi.

Hedefleri kaza geçiren vatandaşlar! "Mezarlıklarda, hastanelerde adamları var"

CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak’ın haberine göre; son dönemlerde bazı kişiler, kaza yapan sürücülerin kişisel bilgilerine ulaşıyor. Ardından bu sürücüleri arayarak vekalet istiyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sigorta Acenta Birliği Başkanı Turusan Bağcı yaşanan dolandırıcılığı bu sözlerle anlattı:

"İNANILMAZ HIZLI HABER ALIYORLAR"

“İnanılmaz hızlı haber alıyorlar. İşte mezarlıklarda adamları var, hastanelerde adamları var. İhbar başına 'abi işte yaralı adam geldi' diyorlar. Hemen o şekilde bizden önce devreye giriyorlar, aile ile tanışıyorlar yakınlık kuruyorlar.”

FAZLA TAZMİNAT VAADİ

Kendilerini avukat olarak tanıtan bu kişilerin kaza yapan sürücülere, sigorta şirketlerinden daha fazla tazminat alma vadinde bulunduğunu dile getiren Çakmak; "Uyanıklar, genel amaçlı vekaletlere, mağdurların haberi olmadan davalar açıp, aldıkları paraları da kendi ceplerine atıyor." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN ÇOK DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

Avukat Oğuzhan Aydın ise “Ne yazık ki bu ve buna benzer süreçlerde suistimaller yaşanıyor. Vatandaşımızın bu konuda çok dikkatli olması lazım. Bunun içinde mutlaka tuttukları avukatla 'vekalet sözleşmesi' yapmalı. Sözleşmenin muhteviyatında avukatın ifa etmesi gereken durumlarının net bir şekilde belirlenmesi lazım. Yine vatandaşlarımızın UYAP vatandaşa üye olarak kendileri adına açılmış davaları takip edebilirler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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