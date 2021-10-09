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  4. Çok acı olay! Cipin çarptığı Suriyeli küçük kız hayatını kaybetti

Çok acı olay! Cipin çarptığı Suriyeli küçük kız hayatını kaybetti

09.10.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte cadde üzerinde oyun oynayan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Qatranada Mohammed Ahmed, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çok acı olay! Cipin çarptığı Suriyeli küçük kız hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.45 sıralarında Karasu ilçesi İncilli Mahallesi, Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kız çocuğu Qatranada Mohammed Ahmed’e, cadde üzerinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada Fatih Filizfidanoğlu'nun kullandığı cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız, başını asfalt zemine çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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