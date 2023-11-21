Heidi Klum F1 izlemeye neredeyse üstsüz gitti! Göstermekten çekinmedi

Kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz'e aşkını her fırsatta dile getiren Heidi Klum, sosyal medyayı aktif şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor.

50 yaşındaki model, yaklaşık 12 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı cesur karelerle de adından söz ettiriyor. Heidi Klum son olark kocasıyla birlikte Formula 1 Grand Prix'sine gitti.

Ancak model buraya giderken öyle bir tercih de bulundu ki sosyal medya paylaşımı ağızları açık bıraktı.



Heidi Klum siyah deri ceketinin altına hiçbir şey giymeyip bunu aynada çektiği video ile göstererek yine adından söz ettirdi. Külot modasına da uyan Heidi Klum altına siyah bir iç çamaşırı ve file çoraplar giydi.









