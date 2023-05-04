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Heidi Klum kızıyla iç çamaşırlı pozlar verdi! Gelen eleştirilerden sonra...

04.05.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, kendi gibi model olan 18 yaşındaki kızı Leni ile ünlü iç çamaşırı markasında birlikte rol alıyor. İkilinin cesur iç çamaşırı pozları sosyal medyada gündem oldu. Model hayranlarından tepki alınca bakın ne yaptı.

Heidi Klum kızıyla iç çamaşırlı pozlar verdi! Gelen eleştirilerden sonra...

Ünlü model ve sunucu Heidi Klum, 18 yaşındaki kızı Leni Klum ile ünlü bir markanın yeni iç çamaşırı kampanyası için objektif karşısına geçti. 49 yaşındaki ünlü model, kızı ile iç çamaşırlı pozlarına yenilerini ekledi.

Yeni görsellerde iç çamaşırlarıyla el ele poz veren anne-kızın tek başına çektirdikleri pozları da büyük ilgi gördü. Daily Mail’in haberine göre, ikili, “bir anne ve kızı arasındaki özgüven, yaşam sevinci ve sevginin ikonları” temasıyla kampanyada yer alıyor.

İtalyan bir moda markasının son kampanyasında poz veren ikili seksi pozlarıyla tepki çekti.

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KIZI ELEŞTİRİLERİ UMURSAMADI

Klum'a "Kızımı bu şekilde sergilemekten gurur duymam", "Sadece tuhaf görünüyor" yorumları yağınca model paylaşımını yorumlara kapadı.

Ekran Alıntısı

Leni Klum geçtiğimiz günlerde yapılan eleştirilere dair "Dürüst olmak gerekirse tepkilerin çoğuna bakmadım. Kampanyadan genel olarak memnunum ve annemle harika bir gün geçirdim" yanıtını vermişti.

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